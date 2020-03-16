Финляндия готовится к закрытию границ

4. Вместо контактного обучения во всех университетах, институтах прикладных наук, остальных ВУЗах, профтехучилищах, лицеях и общеобразовательных школах нужно организовать обучение другими способами, например, дистанционно с использованием новейших технологий и методик.

5. Выпускные экзамены в лицеях будут проведены в ускоренном режиме.

6. Количество участников публичных мероприятий будет ограничено до 10 человек. Следует избегать нахождения в общественных местах без особой необходимости.

6. Закроются все государственные и муниципальные музеи, театры, Национальная опера, дома культуры, библиотеки, библиотечные автобусы, Национальный архив и помещения для обслуживания посетителей при нем, в том числе залы, предназначенные для работы исследователей, помещения для проведения кружков и прочего досуга, плавательные бассейны и другие спортивные сооружения, молодежные клубы, помещения для проведения собраний различных организаций, помещения для дневного ухода за престарелыми, а также помещения для реабилитационной рабочей деятельности. Рекомендуется, чтобы частный и третий секторы тоже следовали этим требованиям, как и религиозные сообщества.