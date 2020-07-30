30.07.2020, 16:52

Финляндия начнет в ближайшее время проверять на коронавирус прибывающих туристов. В морских портах Хельсинки вводят меры по отражению инфекции


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Seigad Soomest
Seigad SoomestFoto: Eero Vabamägi

В аэропорту Хельсинки-Вантаа, а также в морских портах людей с симптомами коронавируса будут направлять на тесты. Это же касается пассажиров, которые оказались подверженными риску заражения.

По информации Yle, данные меры могут быть введены в действие уже в ближайшие выходные.

Здравоохранительные органы города Вантаа совместно с компанией управления аэропортами Finavia ставят цель остановить распространение болезни активными мерами в местах прибытия пассажиров.

Finavia будет распространять в аэропорту материалы, касающиеся коронавируса. В частности, речь идет об анкете с вопросами о самочувствии человека, прибывшего в Финляндию.

В аэропорту будут проверять только тех людей, которые были подвержены риску заразиться в стране отправления, или же в пути.

Аналогичные меры планируется ввести в действие в столичных морских портах, куда прибывают пассажирские лайнеры.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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