Финляндия начнет в ближайшее время проверять на коронавирус прибывающих туристов. В морских портах Хельсинки вводят меры по отражению инфекции

По информации Yle, данные меры могут быть введены в действие уже в ближайшие выходные.

Здравоохранительные органы города Вантаа совместно с компанией управления аэропортами Finavia ставят цель остановить распространение болезни активными мерами в местах прибытия пассажиров.

Finavia будет распространять в аэропорту материалы, касающиеся коронавируса. В частности, речь идет об анкете с вопросами о самочувствии человека, прибывшего в Финляндию.

В аэропорту будут проверять только тех людей, которые были подвержены риску заразиться в стране отправления, или же в пути.

Аналогичные меры планируется ввести в действие в столичных морских портах, куда прибывают пассажирские лайнеры.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!