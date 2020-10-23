Финляндия надеется ввести более гибкий режим пересечения границы в конце ноября

“Мы надеемся, что от контроля на внутренних шенгенских границах и от ограничений на поездки можно будет отказаться в ноябре, точнее с 23 ноября. Тогда вступит в силу новая версия пересечения границы, и надеемся, что в конце ноября она будет действовать”, — сказал министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

По его словам, правительство хочет, чтобы все было однозначно понятно, поэтому надо согласовать некоторые детали между представителями министерств, погранохраны и сферы здравоохранения.

“Пока в законе есть ряд деталей, которые парламент должен одобрить, но мы в правительстве всегда помним, что много людей из Эстонии приезжают в Финляндию работать и учиться. Мы делаем все возможное, чтобы не нарушать их жизнь. В их отношении и в дальнейшем будет действовать исключение, их не касается показатель заболеваемости и самоизоляция при наличии теста на коронавирус”, — сказал финский министр иностранных дел.