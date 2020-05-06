06.05.2020, 12:00

Финляндия открывает границы: за первый день Tallink продал более 1800 билетов на паром

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Финляндия открывает границы: за первый день Tallink продал более 1800 билетов на паром
Scanpix, Foto: Madis Veltman

Через неделю возобновляется паромное сообщение между Эстонией и Финляндией. Тысячи людей смогут вернуться к работе или воссоединиться с семьями. Только за первый день открытия продаж было куплено более 1800 билетов на паромы Tallink.

“Вчера мы продали 1800 билетов на паромы по маршруту Таллинн-Хельсинки”, — рассказала сегодня утром руководитель отдела коммуникации Tallink Grupp Катри Линк. “Это очень хороший результат, учитывая текущую ситуацию”.

4 мая премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что “трудовая миграция теперь возможна, туризм пока не разрешаем”. Относительно возобновления туристических поездок правительство Финляндии обещало в ближайшее время предоставить дополнительную информацию.

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Решение финнов означает, что теперь в страну могут въехать граждане Шенгенской зоны, работающие в Финляндии на основании трудового договора. Кроме того, посетить Финляндию могут и те, у кого есть веские доводы для пересечения государственной границы. Однако пока не совсем ясно, как доказать, что точно надо въехать в страну, и какие именно доводы считаются вескими для посещения Финляндии. По словам советника по связям с общественностью МВД Эстонии Пии Куусик, поводом для пересечения границы в основном являются семейные обстоятельства.

Работающая гинекологом в частной клинике Финляндии Кай Теннисберг — одна из тех, кто после закрытия границ должна была сделать выбор, где остаться. Она выбрала Эстонию. И теперь может снова отправиться в Финляндию на работу.

“За мной закреплено рабочее место в Финляндии, меня там ждут”, — сказала она.

По словам Теннисберг, во время чрезвычайной ситуации больница, предоставляющая плановую медицинскую помощь, была закрыта, из-за чего образовалась большая очередь к врачам. Как только откроют границу с Финляндией и разрешат трудовую миграцию, Кай готова отправиться в соседнюю страну, чтобы снова принимать пациентов в частной клинике небольшого финского города Нярпио. “Я жду, когда паромы снова начнут ходить”, — добавила она.

Паромные компании ждут старта


Tallink сразу же отреагировал на заявление финского правительства и уже во вторник возобновил продажу билетов на паромы в Хельсинки. “Мы благодарим правительство Финляндии за принятие такого важного решения, которое позволит многим эстоноземельцам вернуться к работе в соседней стране или воссоединиться с семьями”, — сказал глава Tallink Grupp Пааво Ныгене.

Tallink продает билеты на паромы Megastar, Star, Baltic Princess и Galaxy с отправлением из Таллинна начиная с 14 мая. Возобновить пассажирские перевозки с этой же даты обещал и Viking Line. Как уже говорилось выше, за один день Tallink продал более 1800 билетов.

Добровольный карантин

Планируя поездку в соседнюю страну, нужно обратить внимание на заявление министра внутренних дел Финляндии Марии Охисало: всем въезжающим в Финляндию могут посоветовать придерживаться карантина на добровольной основе. Конечно, это не строгое обязательное правило, но не особо ясно, будут ли проверять этот “добровольный карантин”.
По сообщению Министерства иностранных дел Эстонии, заявление финского министра означает, что по прибытии в Финляндию стоит избегать ненужного передвижения и контактов, однако трудовой деятельности карантин не препятствует. “Окончательное решение принимает пограничный контроль, который продолжится еще по меньшей мере месяц”, — отметила советник по связям с общественностью МВД Эстонии Пиа Куусик.

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