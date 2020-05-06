Финляндия открывает границы: за первый день Tallink продал более 1800 билетов на паром

Работающая гинекологом в частной клинике Финляндии Кай Теннисберг — одна из тех, кто после закрытия границ должна была сделать выбор, где остаться. Она выбрала Эстонию. И теперь может снова отправиться в Финляндию на работу.

“За мной закреплено рабочее место в Финляндии, меня там ждут”, — сказала она.

По словам Теннисберг, во время чрезвычайной ситуации больница, предоставляющая плановую медицинскую помощь, была закрыта, из-за чего образовалась большая очередь к врачам. Как только откроют границу с Финляндией и разрешат трудовую миграцию, Кай готова отправиться в соседнюю страну, чтобы снова принимать пациентов в частной клинике небольшого финского города Нярпио. “Я жду, когда паромы снова начнут ходить”, — добавила она.

Паромные компании ждут старта



Tallink сразу же отреагировал на заявление финского правительства и уже во вторник возобновил продажу билетов на паромы в Хельсинки. “Мы благодарим правительство Финляндии за принятие такого важного решения, которое позволит многим эстоноземельцам вернуться к работе в соседней стране или воссоединиться с семьями”, — сказал глава Tallink Grupp Пааво Ныгене.