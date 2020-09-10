10.09.2020, 15:16

Финляндия планирует смягчить ограничения для въезда в страну, чтобы спасти местный туризм

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Финляндия планирует смягчить ограничения для въезда в страну, чтобы спасти местный туризм
Scanpix, INTS KALNINS

В Финляндию без требования соблюдения обязательного 2-недельного карантина смогут приезжать граждане тех стран, где за последние 14 дней уровень заболеваемости на 100 000 жителей был не выше 25. До этого въезжать в Финляндию без каких-либо ограничений можно было только из тех государств, где порог заболеваемости составлял не более 8 случаев на 100 000 населения, сообщает Helsingin Sanomat.

В Европе осталось всего лишь пара стран, которые попадают под действующие на данный момент правила въезда в Финляндию. Кроме того, уровень заболеваемости в самой Финляндии сейчас уже чуть выше разрешенной нормы - 8,1.

На вчерашнем заседании правительство Финляндии начало обсуждение поправок в списке ограничительных мер, которые применяются при въезде в страну из-за распространения коронавируса. Заседание продолжится сегодня и, как ожидается, будет вынесено новое решение. Возможно, изменения коснутся уровня заболеваемости в разных странах.

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В Европейском союзе государствам-членам рекомендуется держать границы открытыми для стран, где фиксируется 25-50 случаев заболевания коронавирусом на 100 000 жителей.

Кроме того, в соответствии с Соглашением о погранохране Европейского Союза, в чрезвычайных ситуациях свободное передвижение между странами может быть ограничено лишь на полгода, после чего необходимо запросить дополнительное разрешение. Должен быть также четкий план, как снять пограничный контроль. У Финляндии срок действия подобных ограничений на свободное передвижение заканчивается 18 сентября.

Второе решение финского правительства заключалось в том, что в будущем на практике будут только так называемые зеленые и красные страны. Одной из возможных мер может стать тестирование путешественников как до, так и после прибытия в страну.

Как сообщила премьер-министр Санна Марин, беспокойство вызывает, в частности, рождественский и зимний туристический сезон в Лапландии. По подсчетам министерства труда и экономического развития, коронакризис сократил спрос на туристические услуги примерно на 70 %, что означает потери в 3,3-3,5 млрд евро, пишет Yle.

Правительство стоит перед трудной задачей: ему нужно разработать модель, позволяющую принимать иностранных туристов в Финляндии так, чтобы коронавирус при этом не распространялся.

Многие туристические организации выступают за безопасный ввоз туристов в так называемом “туристическом пузыре”. Модель подразумевает максимальную изоляцию туристов от местного населения.

На данный момент принятые в Финляндии ограничения по въезду — одни из самых жестких в Европе.

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