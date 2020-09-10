Финляндия планирует смягчить ограничения для въезда в страну, чтобы спасти местный туризм

В Европе осталось всего лишь пара стран, которые попадают под действующие на данный момент правила въезда в Финляндию. Кроме того, уровень заболеваемости в самой Финляндии сейчас уже чуть выше разрешенной нормы - 8,1.

На вчерашнем заседании правительство Финляндии начало обсуждение поправок в списке ограничительных мер, которые применяются при въезде в страну из-за распространения коронавируса. Заседание продолжится сегодня и, как ожидается, будет вынесено новое решение. Возможно, изменения коснутся уровня заболеваемости в разных странах.

В Европейском союзе государствам-членам рекомендуется держать границы открытыми для стран, где фиксируется 25-50 случаев заболевания коронавирусом на 100 000 жителей.

Кроме того, в соответствии с Соглашением о погранохране Европейского Союза, в чрезвычайных ситуациях свободное передвижение между странами может быть ограничено лишь на полгода, после чего необходимо запросить дополнительное разрешение. Должен быть также четкий план, как снять пограничный контроль. У Финляндии срок действия подобных ограничений на свободное передвижение заканчивается 18 сентября.