Финляндия планирует смягчить ограничения для въезда в страну, чтобы спасти местный туризм(1)
В Финляндию без требования соблюдения обязательного 2-недельного карантина смогут приезжать граждане тех стран, где за последние 14 дней уровень заболеваемости на 100 000 жителей был не выше 25. До этого въезжать в Финляндию без каких-либо ограничений можно было только из тех государств, где порог заболеваемости составлял не более 8 случаев на 100 000 населения, сообщает Helsingin Sanomat.
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