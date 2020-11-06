Финляндия пока не планирует вводить дополнительные ограничения для Эстонии

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в Эстонии, правительство соседней Финляндии пока не планирует изменять порядок пересечения границы. Рабочие и деловые поездки по-прежнему будут возможны без требования соблюдать самоизоляцию, пишет rus.err.ee.
Однако финскому правительству придется прояснить, как организовать въезд в страну после 22 ноября, когда планировали ввести принцип “тестируйся и въезжай”, т.е. разрешить въезд из государств с любым показателем распространения коронавируса при наличии отрицательного теста на COVID-19.
Выяснилось, что такое требование вступает в противоречие с основополагающими принципами Европейского союза.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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