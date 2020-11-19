Финляндия продлевает контроль на внутренних границах Шенгенской зоны

Правительство решило сегодня продлить ограничения на въезд и пограничный контроль на внутренних шенгенских границах. Срок нынешний ограничений истекал 22 ноября, но теперь они будут действовать до 13 декабря.

Финляндия сохраняет показатель в 25 случаев на 100 тысяч жителей за последние две недели для внесения в зеленый список стран, откуда можно приезжать без карантина. Сейчас, однако, даже в самой Финляндии этот показатель превышен – при том, что в стране ситуация с коронавирусом лучшая в Евросоюзе. Это означает, что пока в Финляндию из других стран ЕС можно приехать только в исключительных случаях.

Послабления допускаются только в пограничной зоне Финляндии, Швеции и Норвегии в Лапландии и в случае поездок по работе между Финляндией, Эстонией и Швецией. В этих ситуациях не требуется соблюдение десятидневного карантина.