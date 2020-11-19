Финляндия продлевает контроль на внутренних границах Шенгенской зоны
Жесткие ограничения на финской границе сохранятся до 13 декабря, сообщает Yle.
Жесткие ограничения на финской границе сохранятся до 13 декабря, сообщает Yle.
Правительство решило сегодня продлить ограничения на въезд и пограничный контроль на внутренних шенгенских границах. Срок нынешний ограничений истекал 22 ноября, но теперь они будут действовать до 13 декабря.
Финляндия сохраняет показатель в 25 случаев на 100 тысяч жителей за последние две недели для внесения в зеленый список стран, откуда можно приезжать без карантина. Сейчас, однако, даже в самой Финляндии этот показатель превышен – при том, что в стране ситуация с коронавирусом лучшая в Евросоюзе. Это означает, что пока в Финляндию из других стран ЕС можно приехать только в исключительных случаях.
Послабления допускаются только в пограничной зоне Финляндии, Швеции и Норвегии в Лапландии и в случае поездок по работе между Финляндией, Эстонией и Швецией. В этих ситуациях не требуется соблюдение десятидневного карантина.
Правительство продолжает настоятельно рекомендовать избегать необязательных поездок.
Правительство также внесло небольшие изменения в пересечение внешних границ Шенгенской зоны. С 23 ноября вновь вводятся ограничения на въезд жителей Уругвая, зато жители Китая, Гонконга и Макао смогут приехать в Финляндию, если Евросоюз посчитает, что принцип взаимности открытия границ был соблюден.
Сейчас из-за пределов шенгена в Финляндию могут въехать жители Ватикана, Австралии, Японии, Руанды, Южной Кореи, Сингапура, Таиланда и Новой Зеландии. Путешественники из Болгарии, Ирландии, Хорватии, Кипра, Монако, Румынии, Андорры, Сан-Марино и Великобритании могут приехать в Финляндию только по работе или в случае крайней необходимости, но им рекомендуется после приезда оставаться в десятидневном карантине.
Въезд из других стран Финляндию разрешен финским гражданам и проживающим в стране иностранцам, проезд в другие страны ЕС и шенгена через финскую территорию, а также транзит из третьих стран в третьи страны через аэропорт Хельсинки. В случае возвращения в Финляндию рекомендуется соблюдение десятидневной изоляции, срок которой можно сократить двумя тестами на коронавирус.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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