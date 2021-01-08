Финляндия продлевает ограничения на въезд в страну до 9 февраля

Стремительный рост коронаэпидемии в Финляндии приостановился, заявляют ведомство здравоохранения и социального развития THL и министерство соцздрава. Ситуации в разных регионах по-прежнему сильно различаются. Также сейчас беспокойство вызывает уровень заболеваемости среди людей старше 70 лет и жильцов домов престарелых. Кроме того, растет количество смертельных случаев.

По словам главного врача THL Танели Пуумалайнена, новые штаммы коронавируса и эпидемиологическая ситуация в соседних с Финляндией странах подчеркивают важность мер по предотвращению распространения вируса из-за границы. Из-за этого правительство Финляндии решило продлить ограничения на въезд в стране до 9 февраля.

Согласно действующим финским правилам, без каких-либо ограничений в Финляндию можно въезжать только из тех стран, где за последние две недели число случаев заражения не превышает 25 на 100 тысяч жителей. Однако с 1 октября прошлого года для стран, где этот порог превышен, разрешен въезд без карантина при наличии двух отрицательных тестов на коронавирус: первый должен быть сделан перед поездкой, второй - после прибытия в Финляндию. Эта мера касается только стран ЕС, Шенгенской зоны и государств из списка третьих стран, составленного Евросоюзом.