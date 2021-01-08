Финляндия продлевает ограничения на въезд в страну до 9 февраля
Власти Финляндии приняли решение продлить введенные из-за пандемии коронавируса ограничения до 9 февраля, сообщает YLE.
Власти Финляндии приняли решение продлить введенные из-за пандемии коронавируса ограничения до 9 февраля, сообщает YLE.
Стремительный рост коронаэпидемии в Финляндии приостановился, заявляют ведомство здравоохранения и социального развития THL и министерство соцздрава. Ситуации в разных регионах по-прежнему сильно различаются. Также сейчас беспокойство вызывает уровень заболеваемости среди людей старше 70 лет и жильцов домов престарелых. Кроме того, растет количество смертельных случаев.
По словам главного врача THL Танели Пуумалайнена, новые штаммы коронавируса и эпидемиологическая ситуация в соседних с Финляндией странах подчеркивают важность мер по предотвращению распространения вируса из-за границы. Из-за этого правительство Финляндии решило продлить ограничения на въезд в стране до 9 февраля.
Согласно действующим финским правилам, без каких-либо ограничений в Финляндию можно въезжать только из тех стран, где за последние две недели число случаев заражения не превышает 25 на 100 тысяч жителей. Однако с 1 октября прошлого года для стран, где этот порог превышен, разрешен въезд без карантина при наличии двух отрицательных тестов на коронавирус: первый должен быть сделан перед поездкой, второй - после прибытия в Финляндию. Эта мера касается только стран ЕС, Шенгенской зоны и государств из списка третьих стран, составленного Евросоюзом.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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