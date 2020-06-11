Финляндия разрешит туристические поездки в Эстонию и Норвегию со следующей недели

Финляндия может с понедельника разрешить туристические поездки, например, в Эстонию и Норвегию.

По сведениям Yle, правительству будет предложено открыть границы для туристических поездок в страны Балтии, то есть в Эстонию, Латвию и Литву.

Также будут разрешены поездки в Данию, Норвегию и Исландию. С начала июля можно будет отправиться в путешествие в Германию.

В то же время снятие ограничений пока не коснется, например, Швеции и России. В этих странах эпидемиологическая ситуация по коронавирусу хуже, чем в Финляндии.

Правительство проведет переговоры относительно частичного снятия ограничений на туристические поездки завтра.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рекомендует открыть внутренние границы ЕС к концу июня. Решение об открытии внешних границ будет принято позднее.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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