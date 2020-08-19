Финляндия сделала исключение: для жителей Эстонии ограничений нет

На прошлой неделе Управление здравоохранения Финляндии разработало новые профилактические меры для борьбы с распространением коронавируса, требующие соблюдение самоизоляции для тех, кто прибывает из стран, где на 100 000 жителей приходится более 8 случаев заражения. Однако правительство Финляндии решило, что может сделать исключение для определенных стран, где уровень заболевания колеблется между 8 и 10.

За последние две недели показатель заболеваемости в Эстонии составлял 9,2, что, согласно новым правилам, вводило бы требование соблюдения обязательной самоизоляции для приезжающих, но Финляндия решила сделать для Эстонии исключение и пока не вводить ограничения на поездки между нашими двумя странами.

По словам Охисало, в список стран, для прибывающих из которых начинают действовать новые ограничения, добавлены Норвегия, Дания, Исландия, Германия, Греция и Мальта. Однако свободный проезд разрешен на сухопутных границах между Норвегией, Швецией и Финляндией.