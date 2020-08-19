Финляндия сделала исключение: для жителей Эстонии ограничений нет

Сегодня утром министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало заявила, что из Эстонии в Финляндию по-прежнему можно ездить без ограничений, так как число заражений на 100 000 жителей колеблется между 8 и 10.
На прошлой неделе Управление здравоохранения Финляндии разработало новые профилактические меры для борьбы с распространением коронавируса, требующие соблюдение самоизоляции для тех, кто прибывает из стран, где на 100 000 жителей приходится более 8 случаев заражения. Однако правительство Финляндии решило, что может сделать исключение для определенных стран, где уровень заболевания колеблется между 8 и 10.
За последние две недели показатель заболеваемости в Эстонии составлял 9,2, что, согласно новым правилам, вводило бы требование соблюдения обязательной самоизоляции для приезжающих, но Финляндия решила сделать для Эстонии исключение и пока не вводить ограничения на поездки между нашими двумя странами.
По словам Охисало, в список стран, для прибывающих из которых начинают действовать новые ограничения, добавлены Норвегия, Дания, Исландия, Германия, Греция и Мальта. Однако свободный проезд разрешен на сухопутных границах между Норвегией, Швецией и Финляндией.
Список стран, по прибытии из которых действуют ограничения, будет пересмотрен через две недели, но при необходимости изменения могут быть внесены и до этого.
На прошлой неделе в Финляндии разработали "светофорную" систему, разделив все страны на три группы. Для путешественников первой — красной группы — предусмотрено обязательное прохождение теста на коронавирус, для туристов из второй — желтой группы — самоизоляция в течение 14 дней. Прибывшие из безопасных стран Европы, которых объединили в зеленой группе, могут находиться в Финляндии без каких-либо ограничений.
Согласно этой таблице, самоизоляцию по прибытии должны соблюдать все туристы, прибывшие из стран, где число выявленных случаев заражения COVID-19 превышает 8 человек на 100 000 населения.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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