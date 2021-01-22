Финляндия вводит новые ограничения: въезд в страну разрешен только транспортным и медицинским работникам, дипломатам и журналистам(19)
Новые ограничения вступают в силу в следующую среду, 27 января, и будут действовать месяц, сообщает Ärileht.
Новые ограничения вступают в силу в следующую среду, 27 января, и будут действовать месяц, сообщает Ärileht.
Как сообщила на пресс-конференции министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало, начиная со следующей среды в Финляндию могут приехать только те работники, чей труд необходим для обеспечения жизнедеятельности общества. Речь идет о транспортных и медицинских работниках, дипломатах и журналистах. Въехать в Финляндию можно также по доказанным семейным обстоятельствам — например, по случаю свадьбы или рождения собственного ребенка.
Цель планируемых ограничений — сократить вероятность распространения новых штаммов коронавируса. Правительство Финляндии надеется, что таким образом удастся избежать новых вспышек заражения COVID-19.
“Новый штамм вируса необходимо остановить на границах”, — заявила на пресс-конференции министр по делам семьи и социальных служб Финляндии Криста Киуру.
“Наша цель — сократить иммиграцию и эмиграцию, чтобы медицинские работники могли проверять всех на границе”, — добавила министр внутренних дел Мария Охисало.
“Это решение не влияет на фундаментальное право кого-либо на выезд из страны или право наших граждан на возвращение в Финляндию”, — сказала Мария Охисало. Однако министр внутренних дел Финляндии призвала финнов избегать поездок за пределы страны.
По словам представителя Пограничной службы Финляндии Туомаса Лаосмаа, новые ограничения повлияют на паромное и авиасообщение между Эстонией и Финляндией. Количество рейсов может сократиться до 75%.
Несмотря на то, что на паромах, курсирующих между Эстонией и Финляндией, можно бесплатно сдать тест на коронавирус, этой возможностью пользуется лишь 10 часть пассажиров. Тот факт, что за последние две недели уровень заболеваемости в Финляндии составляет 61,9 на 100 000 человек, а в Эстонии — 539,51, вызывает беспокойство по ту сторону залива. Именно по этой причине правительство Финляндии решило пойти на крайние меры и ввести новые, более жесткие ограничения. Это решение очень сильно ударит по многим жителям Эстонии, работающим в Финляндии.
По предварительным данным, сегодняшнее решение означает, что все, кто живет или работает на две страны, должны до среды решить, остаться в Эстонии или вернуться в Финляндию, пишет Helsingin Sanomat.
Как пишет издание Yle, министр по вопросам базовых социальных услуг Финляндии Криста Киуру сообщила, что всех пассажиров, пересекающих границу, будут направлять на коронатесты. Они будут и в дальнейшем носить добровольный характер. Также все пассажиры должны будут оставаться на добровольном карантине, подчеркнула министр.
Новые ограничения вступят в силу в ночь на среду, 27 января, и будут действовать в течение 30 дней.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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