Финляндия вводит новые ограничения: въезд в страну разрешен только транспортным и медицинским работникам, дипломатам и журналистам

Как сообщила на пресс-конференции министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало, начиная со следующей среды в Финляндию могут приехать только те работники, чей труд необходим для обеспечения жизнедеятельности общества. Речь идет о транспортных и медицинских работниках, дипломатах и журналистах. Въехать в Финляндию можно также по доказанным семейным обстоятельствам — например, по случаю свадьбы или рождения собственного ребенка.

Цель планируемых ограничений — сократить вероятность распространения новых штаммов коронавируса. Правительство Финляндии надеется, что таким образом удастся избежать новых вспышек заражения COVID-19.

“Новый штамм вируса необходимо остановить на границах”, — заявила на пресс-конференции министр по делам семьи и социальных служб Финляндии Криста Киуру.

“Наша цель — сократить иммиграцию и эмиграцию, чтобы медицинские работники могли проверять всех на границе”, — добавила министр внутренних дел Мария Охисало.