Finnair начинает переговоры по сокращению персонала из-за ситуации с коронавирусом

Finnair проведёт переговоры по сокращению персонала, которые затронут пилотов дальних рейсов. Переговоры вызваны исключительной ситуацией, сложившейся вследствие эпидемии коронавируса. Целью переговоров является выяснение возможности временного увольнения персонала, сообщает Yle.

Авиакомпания отменила все рейсы, направляющиеся в континентальный Китай вплоть до конца марта. В общей сложности отменено около двухсот рейсов.

Переговоры начнутся на следующей неделе и коснутся порядка семисот пилотов дальних рейсов.

Десятки авиакомпаний по всему миру отменили рейсы в Китай для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.

Также многие компании приостановили или прервали командировки своих сотрудников.