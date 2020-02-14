Finnair отменяет все рейсы в Китай до конца марта

Под отмену попадают все рейсы этой авиакомпании до 28 марта 2020 года. Кроме того, количество ежедневных рейсов в Гонконг сокращается с двух до одного.

Представители Finnair также отметили, что из-за вспышки коронавируса количество пассажиров, летающих между Европой и Китаем, значительно уменьшилось. Тем туристам, чьи рейсы попали под аннуляцию, авиакомпания вернет деньги или перенесет рейс на другие удобные клиентам даты.

Ранее Finnair объявила, что временно отменяет полеты в Гуанчжоу, Пекинский аэропорт Дасин и Нанкин до конца марта из-за снижения спроса.