Finnair планирует сократить 1000 сотрудников из-за коронакризиса

Авиакомпания Finnair начинает переговоры по сокращению персонала, которые приведут к увольнению около тысячи человек. Кроме того, компания намерена увеличить число людей, отправленных в принудительный отпуск, а также провести некоторые структурные реформы.

В Финляндии переговоры затронут почти три тысячи (2800) человек. При этом уточняется, что переговоры не касаются летчиков и бортперсонала.

Все 6200 сотрудников Finnair в Финляндии были поочерёдно отправлены в вынужденный отпуск в течение весны и лета.

По оценке компании, принудительные отпуска продолжатся почти у всех сотрудников.

В Finnair считают, что пройдет от двух до трех лет прежде чем авиасообщение вернется на прежний уровень

Ранее сообщалось, что из-за коронаограничений Finnair ежедевно терпит убытки в 2 миллиона евро.

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