Finnair планирует сократить 1000 сотрудников из-за коронакризиса
Кроме того, компания намерена увеличить число людей, отправленных в принудительный отпуск, пишет YLE.
Кроме того, компания намерена увеличить число людей, отправленных в принудительный отпуск, пишет YLE.
Авиакомпания Finnair начинает переговоры по сокращению персонала, которые приведут к увольнению около тысячи человек. Кроме того, компания намерена увеличить число людей, отправленных в принудительный отпуск, а также провести некоторые структурные реформы.
В Финляндии переговоры затронут почти три тысячи (2800) человек. При этом уточняется, что переговоры не касаются летчиков и бортперсонала.
Все 6200 сотрудников Finnair в Финляндии были поочерёдно отправлены в вынужденный отпуск в течение весны и лета.
По оценке компании, принудительные отпуска продолжатся почти у всех сотрудников.
В Finnair считают, что пройдет от двух до трех лет прежде чем авиасообщение вернется на прежний уровень
Ранее сообщалось, что из-за коронаограничений Finnair ежедевно терпит убытки в 2 миллиона евро.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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