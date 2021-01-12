Finnair возобновляет полеты в Россию с 28 января

Рейсы в Петербург (Пулково) стартуют 28 января из Хельсинки и будут выполняться по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям один раз в день. Рейсы в Москву запланированы со 2 марта. Сначала они будут осуществляться 3 раза в неделю (вторник, четверг, суббота), а с 22 марта добавится рейс в воскресенье.

Авиасообщение между Финляндией и Россией было приостановлено весной 2020 года из-за пандемии коронавируса. С конца декабря рейсы между Хельсинки и Москвой выполняла только авиакомпания “Аэрофлот”.

Таким образом, с пересадкой через Хельсинки теперь в Россию можно будет улететь и из Таллинна (* при наличии необходимых документов, разрешающих пересекать российскую границу):

Finnair