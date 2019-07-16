16.07.2019, 11:45

Фирма Baltic Shuttle хочет открыть автобусную линию Таллинн — Киев

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Turist.ee
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BUSSIJAAM PARKLA
Foto: Rauno Volmar

Автобусное предприятие Baltic Shuttle, обслуживающее линию Таллинн - Санкт-Петербург, уже этим летом может открыть новое направление из эстонской столицы в Киев.

В настоящее время вопрос об открытии линии по маршруту Таллинн-Пярну-Вильнюс-Киев находится на согласовании компетентными органами.

“Сейчас ждем разрешительные документы на транзитное пересечение Латвии и Белоруссии, но надеюсь, что новую линию удастся открыть еще этим летом — рассказал во вторник, 16 июля, корреспонденту портала rus.err.ee член правления Baltic Shuttle Игорь Пащук.

По первоначальным планам, автобус из Таллинна в Киев будет ходить три раза в неделю, стоимость билета в одном направлении составит 55-60 евро.

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