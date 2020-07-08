FlixBus запускает новые рейсы из Таллинна. Стоимость билетов начинается от 4,99 евро!

По словам представителей компании, долгосрочная стратегия FlixBus заключается в налаживании регулярного автобусного сообщения между городами Эстонии, Латвии и Литвы. Кроме того, новые международные маршруты свяжут страны Балтии с Польшей и Германией.

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“Я очень рад, что после нескольких месяцев подготовительных работ, задержки из-за ситуации с коронавирусом, мы наконец можем приступить к реализации своих планов в Эстонии, Латвии и Литве. В странах Балтии туризм был восстановлен одним из первых в Европе. Это результат ответственного поведения местных жителей. Мы открыли новые маршруты для пассажиров с учетом всех требований безопасности”, — заявил Михал Леман, исполнительных директор FlixBus в Польше, Украине и странах Балтии.

“Первые рейсы состоятся уже 16 июля. Для пассажиров из Эстонии, Латвии и Литвы предусмотрены скидки. Стоимость билетов начинается от 4.99 евро”, — добавил Михал Леман.