ФОТО | 10 лучших мест для путешествий после пандемии

1. “Затерянный город” Петра (Иордания)



Про Петру говорят: “Розовый город, вполовину такой же старый, как само время”. Это, безусловно, самая известная достопримечательность Иордании. Петра — древняя столица Набатейского царства, вырубленная прямо в скалах более 2 тыс. лет назад. Благодаря своей богатой истории, завораживающей, почти мистической красоте и отличной сохранности памятников в конце прошлого века она была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 2007 г. избрана одним из новых Семи чудес света.



2. Галапагосские острова

Названные в честь разновидности водяных черепах, здесь обитающих, Галапагосские острова расположились на востоке экваториальной части Тихого океана, почти в 1000 км к западу от материкового Эквадора. Архипелаг вулканического происхождения (к слову, весьма недавнего по геологическим меркам) состоит из 13 больших островов и 6 островов поменьше, а совсем уж мелочь пусть подсчитывает Википедия. Нас же интересуют его главные в туристическом плане острова, все как один — с будоражащими воображение путешественника карибско-испанскими именами: Исабела, Санта-Крус, Фернандина, Сан-Сальвадор, Санта-Мария и Эспаньола.