17.10.2020, 11:05

ФОТО | 10 лучших мест для путешествий после пандемии


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ФОТО | 10 лучших мест для путешествий после пандемии
Photo by Artem Sapegin on Unsplash

У нас всех есть список заветных мест, где бы мы хотели однажды побывать. Журнал Lonely Planet составил свой рейтинг из 500 мест, куда стоит обязательно отправиться после налаживания ситуации с пандемией. Рассказываем о первых 10 направлениях.

1. “Затерянный город” Петра (Иордания)


Про Петру говорят: “Розовый город, вполовину такой же старый, как само время”. Это, безусловно, самая известная достопримечательность Иордании. Петра — древняя столица Набатейского царства, вырубленная прямо в скалах более 2 тыс. лет назад. Благодаря своей богатой истории, завораживающей, почти мистической красоте и отличной сохранности памятников в конце прошлого века она была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 2007 г. избрана одним из новых Семи чудес света.

2. Галапагосские острова

Названные в честь разновидности водяных черепах, здесь обитающих, Галапагосские острова расположились на востоке экваториальной части Тихого океана, почти в 1000 км к западу от материкового Эквадора. Архипелаг вулканического происхождения (к слову, весьма недавнего по геологическим меркам) состоит из 13 больших островов и 6 островов поменьше, а совсем уж мелочь пусть подсчитывает Википедия. Нас же интересуют его главные в туристическом плане острова, все как один — с будоражащими воображение путешественника карибско-испанскими именами: Исабела, Санта-Крус, Фернандина, Сан-Сальвадор, Санта-Мария и Эспаньола.

3. Национальный парк Улуру-Ката Тьюта (Австралия)

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Одним из самых известных заповедников Австралии является Национальный парк Улуру-Ката Тьюта, он находится в северной части Австралии и был основан в 1958 году. Каждый год парк посещает более 200 000 туристов, на его территории сконцентрированы уникальные исторические и природные достопримечательности. Значительную часть заповедника занимает пустыня, несмотря на это, здесь можно встретить практически полный спектр растений, которые зафиксированы в Центральной Австралии.

4. Дельта Окаванго (Ботсвана)

Время с апреля по октябрь включительно — лучшее для приезда в страну. Именно в этот сезон происходит естественная миграция животных в водные просторы дельты Окаванго.

5. Йеллоустонский национальный парк (США)

Йеллоустоунский национальный парк — один из самых посещаемых в Америке, находится на севере страны, на территории трех штатов — Вайоминга, Монтаны и Айдахо. Парк знаменит многочисленными гейзерами, горячими источниками, водопадами, богатой живой природой и живописными ландшафтами. Этот международный биосферный заповедник, объект Всемирного Наследия ЮНЕСКО, стал первым в мире национальным парком (1 марта 1872 года). С севера на юг протяженность Йеллоустоунского парка составляет 102 км, с востока на запад — 87. Протяженность асфальтовой дороги (“Большой Петли”), проходящей через основные достопримечательности парка, около 230 км.

6. Озеро Блед (Словения)

Озеро Блед расположено в 32 км от аэропорта Любляны, у подножия Юлианских Альп, на высоте 501 м над уровнем моря. Оно подпитывается тёплыми источниками, которые заодно поставляют воду для закрытых бассейнов в отелях. Летом озеро прогревается до +18..+24 °C, а зимой замерзает лишь в сильные морозы, что бывает не часто. Курорт — идеальное место для комфортного семейного отдыха. Здесь роскошная природа в сочетании с интересными памятниками архитектуры и термальными источниками. Купальный сезон начинается в июле и продолжается до начала сентября.

7. Водопад Игуасу (граница Бразилии и Аргентины)

Каскад водопадов Игуасу официально признан одним из 7 природных чудес света, перед ним безусловно меркнут распиаренные Ниагара и Виктория. Воды реки Параны, разделяющей Аргентину и Бразилию, промыли себе дорогу в мягких отложениях, но базальтовые барьеры и островки остались нерушимы. Они растянулись на 3 км вниз по течению, образовав целую сеть из 275 проток, порогов, водопадов и каньонов. Обе страны объявили близлежащую территорию национальными парками и даже назвали их одинаково — “Игуасу”.

8. Храмы Ангкора (Камбоджа)

Храм Ангкор-ват (город-храм), посвященный индуистскому богу Вишну, — самая большая культовая постройка в мире. Это сложная трехуровневая конструкция с множеством лестниц и переходов, увенчанная 5 башнями. Храм не зря называют душой кхмерского народа, ведь Ангкор в точности представляет кхмерское искусство, великую цивилизацию, сердце нации. Всего на территории более 400 кв. км расположено порядка 200 монументов.

9. Соляное озеро Салар-де-Уюни (Боливия)

На Земле спрятано множество удивительных мест, которые можно, не сомневаясь, называть чудесами природы. К таким чудесам относится и высохшее соленое озеро Уюни. Находится оно в Боливии, но при одном взгляде на это место хочется приписать ему неземное происхождение. Уюни представляет собой самый большой в мире солончак, расположенный на высоте более трех километров и занимающий площадь более 10 000 квадратных километров. Технически, это и озером назвать сложно, скорее пустыней — бескрайней белоснежной пустыней из соли. Слой соли на некоторых участках достигает 8 метров.

10. Кольцо Аннапурны (Непал)

Национальный парк Аннапурна (180 км от Катманду) известен своими тибетскими храмами, монастырями и горячими минеральными источниками. По его территории проходит путь паломников в священные города Мустанга-Кагбени и Муктинатх, где мирно уживаются индуисты, буддисты и последователи религии бон. Важнейшая буддийская святыня Муктинатха — храм Огня Земли, в стенах которого пылает неугасимый огонь, питаемый природным газом из-под земли. Местные жители говорят, что на вершине горы Мачапучаре, название которой переводится как “рыбий хвост”, обитает сам Шива.

Источник: по материалам портала “Тонокости Туризма”

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