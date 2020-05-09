ФОТО | 9 мая на карантине: как бывшие советские республики отметили день Победы

В этом году многие ранее запланированные на 9 мая мероприятия были отменены из-за пандемии коронавируса. Давайте посмотрим, как же все прошло в бывших советских республиках.
Латвия
В Риге целый день люди возлагали цветы к монументу в Парке Победы, отмечая таким образом разгром нацистской Германии и окончание Великой Отечественной войны в 1945 году. Учитывая действующую в стране чрезвычайную ситуациею и соответствующие ограничения, сейчас массовые мероприятия запрещены, поэтому пришедшим позволяется индивидуально возлагать цветы, соблюдая двухметровую дистанцию.
Литва
В Литве все мероприятия прошли спокойно и без нарушений. Несмотря на то, что городские власти не выдали разрешения на проведение мероприятия, возлагать цветы никто не запрещал. Дежурившие полицейские сказали, что главное — соблюдение социальной дистанции и наличие масок. “Ведь нельзя запретить людям посещать могилы. Так и тут. Митинга нет, люди приходят и уходят. Приходят, оставляют цветы, стоят несколько минут и уходят”, — сказал полицейский.
Армения
В Армении утром прошел воздушный парад. А в Парке Победы в Ереване прошло торжественное возложение цветов от правительства страны, посольств, а также простых жителей города.
Грузия
Утром премьер-министр Грузии Георгий Гахария и члены правительства возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в парке Ваке в Тбилиси, где целый день дежурили сотрудники полиции, следящие за соблюдением социальной дистанции.
“Для маленькой Грузии пожертвование 300 тысячами своих молодых героев — это большая трагедия и большой вклад, поэтому необходимо почтить их памяти и помнить, а кто не помнит — напомнить, какой вклад внесла Грузия жизнью грузинами в этой большой победе. В этой истории самое важное — это ветераны, которые уже находятся в том возрасте, что забота о них должна быть нашим обязательством”, — заявил премьер-министр.
Азербайджан
В Азербайджане, как и везде, соблюдается карантин, поэтому массовые торжества отменены. Утром президент страны поздравил ветеранов, а по местному телевидению транслировали небольшие ролики, восхваляющие подвиг азербайджанцев во время войны.
В обращении ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне президент Владимир Зеленский заявил, что нельзя забывать об огромном вкладе украинцев в победу над нацизмом. Местные власти сообщили о многочисленных нарушениях соблюдения дистанции в разных украинских городах.
Беларусь
В Минске сегодня с размахом прошел парад в честь 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Узбекистан
Сегодня в Ташкенте у памятника генерал-майору Сабиру Рахимову, который был возвращен на историческое место в 2018 году, был открыт новый Парк Победы. Здесь установлены военная техника и вооружение времен войны 1941−45 годов, сооружены композиции с окопами и блиндажами, разные инсталляции, а также построен музей. Вечером в парке прогремел праздничный салют.
Ну,ловите салют с прекрасного,нового парка в честь Великой Победы!
Кроме того, как сообщает Turkmenistan.ru, в Ашхабаде прошла акция “Бессмертный полк” в честь 75-летия Победы. В торжественном шествии, проводимом по инициативе посольства России в Туркменистане, приняли участие ученики школы с портретами своих родственников — дедов, прадедов и даже прапрадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне. Перед началом акции состоялся митинг, на котором выступил советник-посланник диппредставительства РФ в Туркменистане Константин Шлыков, поздравивший ветеранов войны, учителей школы, родителей и участников “Бессмертного полка” с 75-летием Победы.
Киргизия
В Киргизии из-за коронавируса отменили все массовые мероприятия. Однако активисты поздравляли ветеранов, распевая им песни под окнами домов.
Утром в небе над Москвой пролетели 75 военных самолетов и вертолетов. В это же время аналогичные воздушные парада проходят и в других российских городах. По данным Минобороны России, всего в авиапарадах по стране примут участие 597 воздушных боевых единиц.
Так как власти призвали не выходить из дома, многие россияне устроили акцию “окна Победы”, размещая фотографии своих ветеранов в окнах квартир и домов.
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