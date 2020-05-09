ФОТО | 9 мая на карантине: как бывшие советские республики отметили день Победы

Латвия



В Риге целый день люди возлагали цветы к монументу в Парке Победы, отмечая таким образом разгром нацистской Германии и окончание Великой Отечественной войны в 1945 году. Учитывая действующую в стране чрезвычайную ситуациею и соответствующие ограничения, сейчас массовые мероприятия запрещены, поэтому пришедшим позволяется индивидуально возлагать цветы, соблюдая двухметровую дистанцию.

Литва



В Литве все мероприятия прошли спокойно и без нарушений. Несмотря на то, что городские власти не выдали разрешения на проведение мероприятия, возлагать цветы никто не запрещал. Дежурившие полицейские сказали, что главное — соблюдение социальной дистанции и наличие масок. “Ведь нельзя запретить людям посещать могилы. Так и тут. Митинга нет, люди приходят и уходят. Приходят, оставляют цветы, стоят несколько минут и уходят”, — сказал полицейский.