ФОТО | А тем временем в Майами... Кто-то новости явно не читает и не слушает

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Scanpix, AFP By-line:CHANDAN KHANNA

В то время, как весь мир закрывает границы, а людей призывают не выходить лишний раз из дома, сотни американцев спокойно наслаждаются солнечной погодой на пляжах Майами. Все фотографии от 18 марта 2020 года.