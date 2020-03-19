19.03.2020, 14:48
ФОТО | А тем временем в Майами... Кто-то новости явно не читает и не слушает(7)
В то время, как весь мир закрывает границы, а людей призывают не выходить лишний раз из дома, сотни американцев спокойно наслаждаются солнечной погодой на пляжах Майами. Все фотографии от 18 марта 2020 года.
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