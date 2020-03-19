19.03.2020, 14:48

ФОТО | А тем временем в Майями... Кто-то новости явно не читает и не слушает

 (1)
EST
ФОТО | А тем временем в Майями... Кто-то новости явно не читает и не слушает
Scanpix, AFP By-line:CHANDAN KHANNA

В то время, как весь мир закрывает границы, а людей призывают не выходить лишний раз из дома, сотни американцев спокойно наслаждаются солнечной погодой на пляжах Майами. Все фотографии от 18 марта 2020 года.


Scanpix, AFP By-line:CHANDAN KHANNA


AFP By-line:CHANDAN KHANNA
Читайте также:


Scanpix, AFP By-line:CHANDAN KHANNA


Scanpix, AFP By-line:CHANDAN KHANNA

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: