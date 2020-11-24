ФОТО | “Белорусы чем-то похожи на эстонцев”: в революционном Минске проходит выставка молодых эстонских художников

На прошлой неделе в столице Беларуси владелец Таллиннской портретной галереи Рене Кирспуу открыл выставку молодых эстонских художников, пишет Eesti Ekspress.
В Беларуси, страдающей от политической напряженности и коронакризиса, этой поздней осенью проходит очень необычная художественная выставка. Еще год назад владелец Таллиннской портретной галереи Рене Кирспуу договорился с Минском, что в 2020 году в городской галерее “Высокое место” пройдет выставка эстонских художников.
Кирспуу отобрал для выставки работы 11 художников: Грисли Соппе-Кахар, Лийзи Йорд, Александра Павленкова, Каури Каллас, Йоханна Ульфсак, Карин Строхм, Анника Кийдрон, Данел Кахар, Ало Валге, Мирьям Хинн и Каспар Тамсалу. Кроме живописи представлены также произведения из стекла, текстиля и керамики.
“Вот уже три месяца, как в городе проходят демонстрации. Сначала они были по воскресеньям, а теперь митингующие выходят и в будние дни. Интернет отключен, метро не работает”, — рассказывает Кирспуу, который провел в Минске несколько недель. “Некоторых из протестующих ловят, тащат, словно животных, избивают. Честно говоря, я понятия не имею, как такое вообще возможно”, — добавляет он.
Говоря об этом, Кирспуу вспоминает погибшего на прошлой неделе 30-летнего общественного деятеля и учителя рисования Романа Бондаренко. По словам Кирспуу, Бондаренко был известен многим людям из минского художественного сообщества. “Белорусы чем-то похожи на эстонцев. Говоря с иностранцами, они сохраняют то напряжение, которое у них возникло из-за всей этой ситуации”, — рассказывает Кирспуу. “Но в целом люди здесь очень счастливы, что к ним вообще хоть кто-то приехал в это суровое время. Они рады, что за границей о них думают”.
Выставка эстонских художников будет открыта в Минске до 13 декабря 2020 года.
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