09.11.2020, 10:02

ФОТО | Бывшую тюрьму в Великобритании превратили в дорогой отель

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ФОТО | Бывшую тюрьму в Великобритании превратили в дорогой отель
Scanpix, PA Wire/PA Images

Архитектурное бюро Twelve Architects сделало из бывшей тюрьмы XVIII века в графстве Корнуолл дорогой отель. Его планируют открыть в феврале 2021-го. Все номера уже готовы к заселению, сообщает портал 34travel.me.

Создатели постарались максимально сохранить облик и атмосферу здания. Номера в отеле сделаны из объединенных тюремных камер, а коридоры лишь немного отреставрировали — украсили стеклянными потолками.

Гостям планируют предлагать три вида номеров: стандартный, семейный и губернаторский с выходом в частную лаундж-зону. Цены стартуют от 270 евро за ночь. В отеле также будут работать бар, ресторан и бистро.

Бодминскую тюрьму построили в конце XVIII века. Это было место для должников. И им оставалось около 90 лет. Во время Первой мировой войны здесь хранили сокровища королевства. После нее здание пустовало.

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