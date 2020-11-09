ФОТО | Бывшую тюрьму в Великобритании превратили в дорогой отель

Создатели постарались максимально сохранить облик и атмосферу здания. Номера в отеле сделаны из объединенных тюремных камер, а коридоры лишь немного отреставрировали — украсили стеклянными потолками.

Гостям планируют предлагать три вида номеров: стандартный, семейный и губернаторский с выходом в частную лаундж-зону. Цены стартуют от 270 евро за ночь. В отеле также будут работать бар, ресторан и бистро.

Бодминскую тюрьму построили в конце XVIII века. Это было место для должников. И им оставалось около 90 лет. Во время Первой мировой войны здесь хранили сокровища королевства. После нее здание пустовало.

TClarke South West wins major M&E package for historic Bodmin Jail Hotel Read more here - https://t.co/FHcJLb3VEW pic.twitter.com/vR9739ZrMG — TClarke (@tc_marklawrence) February 4, 2019

New state-of-the-art hotel will open in Cornwall in December #eventprofs The four-star hotel at Bodmin Jail has been the work of 12 architects https://t.co/8Lo9QvIZm5 — AIEAupdates (@AIEAnews) June 16, 2020