ФОТО | Бывшую тюрьму в Великобритании превратили в дорогой отель

Архитектурное бюро Twelve Architects сделало из бывшей тюрьмы XVIII века в графстве Корнуолл дорогой отель. Его планируют открыть в феврале 2021-го. Все номера уже готовы к заселению, сообщает портал 34travel.me.
Создатели постарались максимально сохранить облик и атмосферу здания. Номера в отеле сделаны из объединенных тюремных камер, а коридоры лишь немного отреставрировали — украсили стеклянными потолками.
Гостям планируют предлагать три вида номеров: стандартный, семейный и губернаторский с выходом в частную лаундж-зону. Цены стартуют от 270 евро за ночь. В отеле также будут работать бар, ресторан и бистро.
Бодминскую тюрьму построили в конце XVIII века. Это было место для должников. И им оставалось около 90 лет. Во время Первой мировой войны здесь хранили сокровища королевства. После нее здание пустовало.
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