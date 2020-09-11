ФОТО | Чай, откровенные беседы и трактор “Беларус”: как проходит сбор картошки на монастырском поле в Куремяэ

У приоткрытых дверей церкви слышна молитва. Но вскоре она прерывается.

На часах девять утра. Монахини в черных одеяниях выходят из храма, спускаются по церковной лестнице и расходятся по монастырскому двору.

К нам подходит высокая, статная монахиня, держа в руках небольшую книжку. “Вы пришли собирать картошку?“ — спрашивает она, ласково и приветливо обводя нас взглядом.

Эта молодая монахиня расспрашивает нас, ели ли мы, после чего добавляет, что нас обязательно накормят в монастырской гостинице, указывая на дом красного цвета с палисадником цветущих гортензий и золотарника.

“Хорошо поешьте, а потом за вами придут”, — говорит она нам и уходит.

“Подкрепитесь, родные, отдыхайте, голубки! Вам скоро в поле работать”, — приговаривает работница монастырской гостиницы, выставляя на стол перед нами тарелки с кашей и вареньем, творог, сыр, булочку, хлеб и печенье.