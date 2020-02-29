ФОТО | Читатель Delfi о поездке на север Италии: самолет был почти пустой, в аэропорту были только пассажиры нашего рейса

“В целом все спокойно. В Бергамо мы летели чартерным рейсом авиакомпании Smartlynx, которая обслуживает клиентов туристических фирм Germalo, Novatours и Mainor. Все пассажиры купили путевки на горнолыжные курорты Италии, но, как сказал организатор нашей поездки, половина клиентов на регистрацию рейса не явилась. Как видно по фотографии, самолет был почти пустой”, — рассказывает один из эстонских туристов, отправившийся в Италию кататься на лыжах.

По его словам, по прибытии всех провели через специальные терморамки, где работали два человека в медицинских костюмах.

“Наверное, так специально делают, чтоб одновременно в аэропорту находились пассажиры только одного самолета, чтоб, если что, не было массового заражения. По крайней мере, я не видел других самолетов, приземляющихся или, наоборот, вылетающих. Каких-то других дополнительных мер безопасности я тоже не заметил. Всех пассажиров, прилетевших из Эстонии, сразу же распределили по автобусам, чтобы доставить их на горнолыжные курорты, расположенные на севере Италии, в регионе Тренто, где на данный момент не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом”, — добавил эстонский турист.

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