ФОТО | Даже унитазы золотые: первый в мире позолоченный отель открыл свои двери во Вьетнаме

В отеле даже есть позолоченный панорамный бассейн на крыше.

Пятизвездочный отель, который претендует на звание первой в мире недвижимости, облицованной золотом, строился 11 лет, сообщает TourProm.

Отель расположен на берегу озера Джанг-во, в центре вьетнамской столицы Ханоя.

Этот 25-этажный отель на 400 номеров будет работать под брендом American Wyndham Hotels.