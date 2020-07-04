04.07.2020, 13:01

ФОТО | Даже унитазы золотые: первый в мире позолоченный отель открыл свои двери во Вьетнаме

 (1)
EST
HEALTH-CORONAVIRUS/VIETNAM-HOTEL
HEALTH-CORONAVIRUS/VIETNAM-HOTELFoto: Nguyen Huy Kham, REUTERS

Сегодня во Вьетнаме открылся первый в мире позолоченный отель. В отеле Dolce Hanoi Golden Lake, выполненном в декадентском стиле, все покрыто 24-каратным золотом, включая унитазы, ванны, чашки и другие элементы обихода постояльцев.

В отеле даже есть позолоченный панорамный бассейн на крыше.

Пятизвездочный отель, который претендует на звание первой в мире недвижимости, облицованной золотом, строился 11 лет, сообщает TourProm.

Отель расположен на берегу озера Джанг-во, в центре вьетнамской столицы Ханоя.

Этот 25-этажный отель на 400 номеров будет работать под брендом American Wyndham Hotels.

Читайте также: