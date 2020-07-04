ФОТО | Даже унитазы золотые: первый в мире позолоченный отель открыл свои двери во Вьетнаме

Сегодня во Вьетнаме открылся первый в мире позолоченный отель. В отеле Dolce Hanoi Golden Lake, выполненном в декадентском стиле, все покрыто 24-каратным золотом, включая унитазы, ванны, чашки и другие элементы обихода постояльцев.
В отеле даже есть позолоченный панорамный бассейн на крыше.
Пятизвездочный отель, который претендует на звание первой в мире недвижимости, облицованной золотом, строился 11 лет, сообщает TourProm.
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