ФОТО | Десять сокровищ мира, которые мы можем потерять

Тропические леса Амазонки

Дождевые леса Амазонки — самый крупный в мире тропический лес. Они вырабатывает около 20% кислорода. Это “легкие планеты” и огромная природная аптека: здесь самое большое на Земле разнообразие растений. Выжигая и вырубая леса, фермеры освобождают земли под сельское хозяйство — и нарушают экосистему. Количество осадков здесь уже на четверть ниже. Большая часть лесов может превратиться в саванну.







Большой Барьерный риф

Это самый крупный в мире природный объект, образованный живыми организмами. У берегов Австралии обитают 400 видов кораллов, 500 видов рыб и 4000 различных моллюсков. При глобальном потеплении климата на 1,5 градуса он может погибнуть к 2100 году. Повышение температуры приводит к гибели обитающих в полипах водорослей. Без них кораллы перестают расти, теряют цвет. Половина кораллов уже исчезла.





