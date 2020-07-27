ФОТО | Дети "случайно" разбили в музее крупнейший в мире замок из стекла

Огромный замок из дутого стекла, созданный испанским стеклодувом Мигелем Аррибасом, считался крупнейшим в мире. На его изготовление потребовалось более 500 часов работы, 30 тысяч различных деталей и 24-каратное золото для украшения шпилей башен.

Как сообщает World of Buzz, дети проникли за ограждение и сломали главный шпиль и несколько других частей конструкции.

Children Playing at Shanghai Museum Breaks Worlds Largest Glass Blown Castle https://t.co/Dm3Ceq6tp8 — WORLD OF BUZZ (@WORLDOFBUZZ) July 15, 2020

О том, какое наказание понесут дети или их родители, пока не сообщается. Сам автор, к сожалению, пока не может вылететь в Китай для реставрации замка из-за пандемии коронавируса.

На прошлой неделе похожая история произошла и в знаменитом Царском селе под Санкт-Петербургом. Там ребенок "нечаянно" сбросил с пьедестала бронзовый бюст XVIII века. Ценная скульптура сильно повреждена. Об этом подробнее ЗДЕСЬ.