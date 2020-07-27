ФОТО | Дети "случайно" разбили в музее крупнейший в мире замок из стекла

Огромный замок из дутого стекла, созданный испанским стеклодувом Мигелем Аррибасом, считался крупнейшим в мире. На его изготовление потребовалось более 500 часов работы, 30 тысяч различных деталей и 24-каратное золото для украшения шпилей башен.
Как сообщает World of Buzz, дети проникли за ограждение и сломали главный шпиль и несколько других частей конструкции.
О том, какое наказание понесут дети или их родители, пока не сообщается. Сам автор, к сожалению, пока не может вылететь в Китай для реставрации замка из-за пандемии коронавируса.
На прошлой неделе похожая история произошла и в знаменитом Царском селе под Санкт-Петербургом. Там ребенок "нечаянно" сбросил с пьедестала бронзовый бюст XVIII века. Ценная скульптура сильно повреждена. Об этом подробнее ЗДЕСЬ.
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