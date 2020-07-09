ФОТО | Едем в Юрмалу в гости к волшебнику: палатка на дереве, матрасы из ароматных трав и романтическая прогулка на чудо-плоту

Наверное, каждый из нас когда-то отдыхал в Юрмале, гулял по пешеходной улице Йомас, фотографировался со знаменитой черепахой, принимал солнечные ванны на пляже или был на концерте в Дзинтари. Юрмала действительно притягивает как магнит. Но в летний период цены в местных гостиницах сильно подскакивают, поэтому остановиться на Рижском взморье с ночевкой становится уже дороговато. Но выход есть! И очень даже необычный!
Последнее время большую популярность среди туристов завоевывают необычные места для проживания: гостиницы в скалах, старых автомобилях, заброшенных самолетах, грузовых контейнерах, на деревьях, на лодках, есть даже отдельные искусственные острова посреди озер. Страны Балтии следят за набирающим популярность трендом и тоже создают свои “изюминки”.
Так, в непосредственной близости к Юрмале возник целый гостевой комплекс, который предлагает необычное размещение. На небольшой возвышенности около пляжа у реки Лиелупе к высоким соснам подвешены палатки в виде шишек, вмещающие до 3 человек. У каждого такого “номера” есть свое окошечко, откуда открывается живописный вид на речку или лес. “Домику на дереве” не страшны ни дождь, ни ветер, так как палатка сделана из высокопрочного непромокаемого материала и прочно закреплена на сосне.
Забраться в “домик на дереве” можно по небольшой лесенке. Внутри вас ждут цветные коврики ручной работы, небольшой деревянный столик и матрасы, набитые ароматными травами и сеном. Постельное белье и полотенца можно привезти свои или за отдельную плату арендовать у хозяина.
Душевые кабинки, туалеты, столовая и хозяйственный блок располагаются рядом с комплексом. Кроме того, гости могут поиграть в настольный теннис, арендовать велосипед, SUP или лодку, а также воспользоваться принадлежностями для барбекю.
Придумал этот необычный для нашего региона гостиничный комплекс местный волшебник — Гунтарс, который встречает каждого туриста как своего личного гостя. Благодаря его фантазии сначала появились палатки на деревьях, а потом и несколько домиков с панорамными крышами, через которые можно наслаждаться звездным небом.
Каждый вечер, если позволяет погода, Гунтарс предлагает всем своим гостям встретить закат на диковинном плоту, напоминающем шар. Гостеприимный хозяин становится на 2 часа капитаном этого необычного судна и отправляется с туристами по Лиелупе, рассказывая всем про местные красоты. Вас ждет не просто романтическая прогулка по реке с выходом в море, но и остановки у Белой дюны, в саду камней и у впадения реки в Балтийское море.
После прогулки Гунтарс разжигает на берегу большой костер, чтобы все гости могли пообщаться и поделиться своими впечатлениями и эмоциями.
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