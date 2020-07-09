ФОТО | Едем в Юрмалу в гости к волшебнику: палатка на дереве, матрасы из ароматных трав и романтическая прогулка на чудо-плоту

Последнее время большую популярность среди туристов завоевывают необычные места для проживания: гостиницы в скалах, старых автомобилях, заброшенных самолетах, грузовых контейнерах, на деревьях, на лодках, есть даже отдельные искусственные острова посреди озер. Страны Балтии следят за набирающим популярность трендом и тоже создают свои “изюминки”.

Так, в непосредственной близости к Юрмале возник целый гостевой комплекс, который предлагает необычное размещение. На небольшой возвышенности около пляжа у реки Лиелупе к высоким соснам подвешены палатки в виде шишек, вмещающие до 3 человек. У каждого такого “номера” есть свое окошечко, откуда открывается живописный вид на речку или лес. “Домику на дереве” не страшны ни дождь, ни ветер, так как палатка сделана из высокопрочного непромокаемого материала и прочно закреплена на сосне.