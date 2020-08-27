27.08.2020, 13:00

ФОТО | Единственный пляж в Европе, где мужскую и женскую части разделяет высокая стена

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ФОТО | Единственный пляж в Европе, где мужскую и женскую части разделяет высокая стена
ekraani kuvatõmmis, Youtube, roberto postogna

Итальянский Триест — это великолепный город с чарующей атмосферой и удивительной архитектурой, милыми кафе и уютными ресторанами, с летних террас которых открывается прекрасный вид на море. А еще это город, где можно найти необычный пляж, которого нигде в Европе больше нет.

Действительно, именно в Триесте находится единственный в Европе все еще действующий пляж, разделенный на мужскую и женскую половины, которые разделяет уходящая в море стена.

В 1903 году недалеко от центра Триеста был разбит общественный пляж "La Lanterna", который местные жители ласково прозвали Педочин (El Pedocin). Основываясь на моральных принципах того времени, власти разделили пляж на женскую и мужскую части небольшой изгородью. Однако, как гласят местные легенды, мужчины постоянно подглядывали через забор за женщинами, загорающими на пляже, в результате чего власти были вынуждены на месте изгороди построить высокую каменную стену. В 1959 году эта стена рухнула и ее заменили на новую — более высокую, мощную и крепкую, построенную из бетона. Кроме того, при строительстве территория женской части пляжа была значительно увеличена за счет мужской. Так стена и стоит до наших дней.

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Городское правительство Триеста не планирует сносить стену и объединять разные части пляжа, так как считает, что это особенная достопримечательность города, которой не найти в любой другой стране Европы. По мнению местных жителей, на Педочине можно хорошо отдохнуть, не боясь косых взглядов противоположного пола. Многие утверждают, что наличие мужской и женской частей пляжа помогает почувствовать себя свободней и позагорать в более непринужденной обстановке.

К сожалению, в этом году из-за коронавируса количество посетителей пляжа ограничено. Если раньше летом здесь ежедневно отдыхали 3000 человек, то теперь максимально разрешенное количество в день — не более 900 отдыхающих. Помимо этого, на пляже можно находиться только в определенное время: с 07:30 до 13:00 и с 14:00 до 19:30 (в первой половине дня вход разрешен для 300 женщин и 150 мужчин, и столько же после обеда). Промежуточные часы используются для санитарных процедур. Вход на этот пляж стоит один евро, но местные жители могут купить абонемент на месяц стоимостью 19 евро.

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