ФОТО | Единственный пляж в Европе, где мужскую и женскую части разделяет высокая стена

Действительно, именно в Триесте находится единственный в Европе все еще действующий пляж, разделенный на мужскую и женскую половины, которые разделяет уходящая в море стена.

В 1903 году недалеко от центра Триеста был разбит общественный пляж "La Lanterna", который местные жители ласково прозвали Педочин (El Pedocin). Основываясь на моральных принципах того времени, власти разделили пляж на женскую и мужскую части небольшой изгородью. Однако, как гласят местные легенды, мужчины постоянно подглядывали через забор за женщинами, загорающими на пляже, в результате чего власти были вынуждены на месте изгороди построить высокую каменную стену. В 1959 году эта стена рухнула и ее заменили на новую — более высокую, мощную и крепкую, построенную из бетона. Кроме того, при строительстве территория женской части пляжа была значительно увеличена за счет мужской. Так стена и стоит до наших дней.