ФОТО | Эстонский турист в Шанхае: я надеюсь, что скоро вернусь домой

По словам Пеэтера Караска, во втором по размерам аэропорту Китая не наблюдается привычных толп туристов. Всех, кто прибывает в воздушную гавань, сразу же отправляют мыть руки. Затем у пассажиров измеряют температуру. Стойки регистрации пусты. Паспортный контроль и проверку безопасности все проходят за пять минут, хотя обычно на это уходит около 45-60 минут.

Если еще утром не все использовали медицинские маски, то уже к вечеру каждый человек в аэропорту ходил в маске. “Мы тоже надели маску и ждем, что быстро попадем домой. Обстановка спокойная. В аэропорту можно увидеть только иностранных туристов, лица которых не отражают страха или беспокойство. Я думаю, паники нет из-за того, что мы покидаем опасную зону”, — говорит Караск.

Ходят слухи, что в некоторых районах Китая, где коронавирус особенно распространен, медицинскую маску достать очень сложно. “Возвращающиеся с отдыха в Таиланде китайские туристы везут их с собой — у каждого было 10-20 коробок с 500-100 масками. Говорят, что они потом их по более высокой цене перепродают в Китае”, — делится слухами Караск.