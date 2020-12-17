17.12.2020, 12:00

ФОТО | Фантастически красиво украшенные на праздники улицы Вильнюса


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ФОТО | Фантастически красиво украшенные на праздники улицы Вильнюса
Scanpix, imago images/Xinhua

Год уходящий сильно ограничил нам возможность путешествовать, но это же не означает, что у нас совсем нет возможности выяснить, как выглядят те или иные города и страны в нынешнее, не очень простое для всех время. На этот раз предлагаем вас посмотреть на то, как выглядят украшенные к новогодним праздникам улицы Вильнюса.

В этом году литовская столица превзошла саму себя. Коронавирус ли и отсутствие других развлечений тому причиной, или городские власти давно уже приняли решение украсить город по максимуму, но получилось у них это невероятно красиво.

Украшают не только центральные улицы, но и самые тихие и неприметные уголки. Гирлянды светильников, яркие елки и другие украшения притягивают к себе взгляд каждого прохожего. Подсвечены и городские парки, и витрины магазинов.

Конечно, стоит вспомнить и городскую елку. Общая высота рождественской композиции, занявшей свое обычное место возле Вильнюсского собора, 24 метра. Но это не высота самого дерева: небольшая, но очень симпатичная елочка поместилась внутри огромной светящейся конструкции, на украшение которой было потрачено почти четыре километра гирлянд, 800 серебряных украшений и зеркала, общей площадью 150 кв.м.

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А вот и фотографии Вильнюса:

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