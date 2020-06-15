ФОТО | Финские туристы возвращаются в Таллинн. Теперь и жители Эстонии могут беспрепятственно добраться до северных соседей

С середины марта из-за пандемии коронавируса граница между Эстонией и Финляндией была закрыта. И вот сегодня, спустя три месяца, границы вновь открываются, и теперь все желающие могут беспрепятственно путешествовать из одной страны в другую.
Кроме того, финское правительство подтвердило, что по возвращении из Эстонии в Финляндию не надо соблюдать 2-недельный карантин. Как считают эксперты, это решение определенно увеличит количество поездок в Эстонию.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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