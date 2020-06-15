15.06.2020, 12:05

ФОТО | Финские туристы возвращаются в Таллинн. Теперь и жители Эстонии могут беспрепятственно добраться до северных соседей


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ФОТО | Финские туристы возвращаются в Таллинн. Теперь и жители Эстонии могут беспрепятственно добраться до северных соседей
Foto: Tiit Blaat

Согласно решению финского правительства, жители Эстонии, а также еще пяти стран региона Балтийского моря, с сегодняшнего дня могут без каких-либо препятствий въезжать в Финляндию. Поскольку Эстония не нужно соблюдать обязательный карантин по прибытии из соседней страны, финские туристы с большой радостью возвращаются в Таллинн.

С середины марта из-за пандемии коронавируса граница между Эстонией и Финляндией была закрыта. И вот сегодня, спустя три месяца, границы вновь открываются, и теперь все желающие могут беспрепятственно путешествовать из одной страны в другую.

Кроме того, финское правительство подтвердило, что по возвращении из Эстонии в Финляндию не надо соблюдать 2-недельный карантин. Как считают эксперты, это решение определенно увеличит количество поездок в Эстонию.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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