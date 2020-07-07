07.07.2020, 10:30

ФОТО | Где в Эстонии и Латвии полюбоваться прекрасными лавандовыми полями


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ФОТО | Где в Эстонии и Латвии полюбоваться прекрасными лавандовыми полями
Photo by Frank Marino on Unsplash

Чтобы увидеть лавандовые поля, не нужно ехать в далекую Францию. В Эстонии и Латвии также есть несколько мест, где предприимчивые хозяева выращивают эти ароматные растения в условиях нашего непредсказуемого климата.

Кусочек Прованса на острове Хийумаа


Единственное в Эстонии лавандовое поле находится на Хийумаа. Несмотря на суровый климат острова, этот ароматный цветок здесь хорошо прижился и ежегодно с конца июня радует всех посетителей небольшого хутора Хаутселья. На площади более 1 гектара растут 20 000 растений: 10000 цветов сорта лаванда 'Munstead' и столько же лаванды сорта 'Hidcote'.

Здесь же все желающие могут купить себе изделия из лаванды.

Когда ждут гостей: хутор открыт ежедневно.

Посещение: бесплатно

Расположение: Hautselja, Tubala küla, Hiiumaa vald

Lillas Lavander в Видземе – Лимбажский край, Латвия

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Праздник лаванды, который обычно проходит на полях Lillas Lavender в середине июля, в этом году не состоится из-за ситуации с COVID-19, но все желающие все равно могут приехать на поля и полюбоваться цветущей лавандой.

Плата за вход: 3 евро. Если туристическая группа хочет воспользоваться услугами гида, то нужно будет заплатить 10 евро. Отдельная плата взимается за возможность сфотографировать лавандовые поля при помощи профессиональной фототехники (такие устройства, как, например, мобильные телефоны, не учитываются).

Когда ждут гостей: ферма открыта ежедневно с 10:00 до 19:00.

Нужно ли сообщать заранее: Нет. Визит нужно бронировать только для группы туристов, которые хотят воспользоваться услугами гида.

Расположение: Lillas Lavander, Умургская волость, Лимбажский край.


Lillas Lavender в Курземе – Салдусский край, Латвия

Праздник лаванды, который обычно проходит на полях Lillas Lavender в середине июля, не состоится и в Курземе, но приехать на ферму все равно возможно.

Плата за вход: 3 евро, но нужно будет доплатить еще два евро, если вы хотите попасть в Комнату мечты. Если туристическая группа хочет воспользоваться услугами гида, то нужно будет заплатить 10 евро. Отдельная плата взимается за возможность сфотографировать лавандовые поля при помощи профессиональной фототехники (такие устройства, как, например, мобильные телефоны, не учитываются).

Когда ждут гостей: ферма открыта ежедневно с 10:00 до 19:00.

Нужно ли сообщать заранее: Нет. Визит нужно бронировать только для группы туристов, которые хотят воспользоваться услугами гида.

Расположение: Lillas Lavander, Яунлутринская волость, Салдусский край.


Lavandu Lejas в Икшкиле, Латвия

Если вы не хотите уезжать далеко от Риги, то неподалеку от столицы Латвии есть небольшое лавандовое поле. Его владельцы признаются, что любят называть это поле садом, потому что оно довольно маленькое – всего около 80 метров в длину и 30 метров в ширину.

Плата за вход: 5 евро – взрослый, с 6 до 12 лет – 2 евро, до 6 лет – бесплатно. Фотосъемка или съемка в коммерческих целях – 50 евро/час.

Когда ждут гостей: с 10 до 19 часов, но с хозяевами вы можете организовать экскурсию и в нерабочее время.

Нужно ли сообщать заранее: вам не нужно предупреждать заранее. Однако в тех случаях, когда в поле нет представителя фермы, необходимо позвонить по этому номеру телефона: +37128809755.

Расположение: лавандовое поле находится между Икшкиле и Огре. В приложении Waze нужно написать "Palejas A6".

Lavender Villa в Гробиньском крае, Латвия

В Курземе есть еще одно лавандовое поле, которое с радостью принимает у себя гостей. Согласно информации на сайте Lavender Villa, здесь было создано лавандовое поле и лавандовый лабиринт, на создание которого было потрачено около 6 тысяч саженцев лаванды.

Плата за вход: 2 евро. Но если вы хотите, чтобы хозяева фермы устроили экскурсию по ферме, то плата повышается до трех евро. Желаемое количество людей в группе – 7, но допускаются и исключения с меньшим количеством человек.

Когда ждут гостей: по вторникам и пятницам сад открыт с 12:00 до 18:00, а по субботам и воскресеньям поле закрыто, поскольку на нем проводятся другие мероприятия (например, свадьбы).

Нужно ли сообщать заранее: да, но только для туристических групп. Вы можете подать заявку по телефону +371 25608806.

Расположение: Mārsili, Гробиньская волость, Гробиньский край.

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