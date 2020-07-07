ФОТО | Где в Эстонии и Латвии полюбоваться прекрасными лавандовыми полями

Плата за вход: 3 евро. Если туристическая группа хочет воспользоваться услугами гида, то нужно будет заплатить 10 евро. Отдельная плата взимается за возможность сфотографировать лавандовые поля при помощи профессиональной фототехники (такие устройства, как, например, мобильные телефоны, не учитываются).

Когда ждут гостей: ферма открыта ежедневно с 10:00 до 19:00.

Нужно ли сообщать заранее: Нет. Визит нужно бронировать только для группы туристов, которые хотят воспользоваться услугами гида.

Расположение: Lillas Lavander, Умургская волость, Лимбажский край.





Lillas Lavender в Курземе – Салдусский край, Латвия

Праздник лаванды, который обычно проходит на полях Lillas Lavender в середине июля, не состоится и в Курземе, но приехать на ферму все равно возможно.

Плата за вход: 3 евро, но нужно будет доплатить еще два евро, если вы хотите попасть в Комнату мечты. Если туристическая группа хочет воспользоваться услугами гида, то нужно будет заплатить 10 евро. Отдельная плата взимается за возможность сфотографировать лавандовые поля при помощи профессиональной фототехники (такие устройства, как, например, мобильные телефоны, не учитываются).