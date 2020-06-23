ФОТО | Где в Эстонии полюбоваться цветущими пионами

Одна из самых больших в Эстонии коллекций пионов находится в Вирумаа на мызе Мядапеа.

Около тысячи разных сортов

По словам хозяйки мызы Мядапеа Марики Вартла, разводить пионы она начала сравнительно недавно — в 2016 году. А уже через год на хуторе прошел первый “День пионов”, который был посвящен Суулеву Сависаару, владельцу самой большой в Эстонии коллекции этих чудесных цветов. Первые сто сортов пионов на мызу Мядапеа прибыли как раз из цветущего сада Суулева. Кроме того, интересные сорта пионов Марика получила из ботанических садов Тарту, Риги и Каунаса.

На данный момент коллекция пионов на мызе Мядапеа насчитывает 960 различных сортов. На прошлых выходных здесь прошел очередной “День пионов”. В экспозиции около главного здания усадьбы было представлено более ста цветущих сортов.

“Людей было очень много — человек 500. Гости любовались цветущими пионами, танцевали и слушали музыку, исполняемую Юри Хоменья”, — рассказывает хозяйка, добавляя, что последнее время пионы вновь стали очень популярны у жителей Эстонии.