ФОТО | Где в Эстонии полюбоваться цветущими пионами
Наступило время цветения пионов. В разных частях Эстонии можно насладиться этими прекрасными летними цветами, пишет Maaleht.
Наступило время цветения пионов. В разных частях Эстонии можно насладиться этими прекрасными летними цветами, пишет Maaleht.
Одна из самых больших в Эстонии коллекций пионов находится в Вирумаа на мызе Мядапеа.
Около тысячи разных сортов
По словам хозяйки мызы Мядапеа Марики Вартла, разводить пионы она начала сравнительно недавно — в 2016 году. А уже через год на хуторе прошел первый “День пионов”, который был посвящен Суулеву Сависаару, владельцу самой большой в Эстонии коллекции этих чудесных цветов. Первые сто сортов пионов на мызу Мядапеа прибыли как раз из цветущего сада Суулева. Кроме того, интересные сорта пионов Марика получила из ботанических садов Тарту, Риги и Каунаса.
На данный момент коллекция пионов на мызе Мядапеа насчитывает 960 различных сортов. На прошлых выходных здесь прошел очередной “День пионов”. В экспозиции около главного здания усадьбы было представлено более ста цветущих сортов.
“Людей было очень много — человек 500. Гости любовались цветущими пионами, танцевали и слушали музыку, исполняемую Юри Хоменья”, — рассказывает хозяйка, добавляя, что последнее время пионы вновь стали очень популярны у жителей Эстонии.
В начале июня на мызе прошел “День хост”, а в первые выходные августа здесь можно будет насладиться буйством красок цветущих флоксов. Если вы любите цветы, не пропустите это яркое мероприятие!
Еще одна большая коллекция пионов находится в саду Каэванди в Вильяндимаа. По словам хозяйки Ану Нурмсалу, на территории ее сада растет 150 сортов ароматных пионов.
“Невероятно! Такие крупные цветы! Такой сильный аромат!“ — восхищаются туристы, остановившись около куста желтых пионов под названием “Бартзелла”. Ану Нурмсалу добавляет, что это один из популярнейших сортов. Еще садоводы очень любят розовый пион “Flame” и темно-красный “Chocolate soldier’.
Если вы не успели на прошлых выходных посетить мызу Мядапеа, сад Каеванди, Таллиннский и Тартуский ботанический сад или любое другое место, где выращивают пионы, то насладиться этими шикарными цветами можно и на этой неделе. По словам цветоводов, самый пик цветения придется как раз на эти выходные.
* Сад Каеванди: http://www.kaevandi.ee/est/lilled/yritus
* Мыза Мядапеа http://floksiaed.ee/
* Таллиннский ботанический сад http://botaanikaaed.ee/ru
28.06 здесь пройдет тематический “День пионов”, а также в 13:00 состоится экскурсия на русском языке.
* Тартуский ботанический сад https://www.botaanikaaed.ut.ee/
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