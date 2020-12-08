ФОТО | Голосуем! Главные елки Эстонии: выбираем самую красивую

Совсем скоро наступят любимые всеми Рождество и Новый год. Подготовка к праздникам идет полным ходом: на окнах домов уже вовсю сияют праздничные гирлянды, в кафе повсеместно предлагают пипаркооки и глинтвейн, в Таллинне, несмотря ни на что, работает рождественский рынок, а на главных площадях всех эстонских городов установлены елки — одна краше другой. Давайте вместе выберем самую красивую елочку этого года?
Предлагаем вашему вниманию 19 рождественских елочек, установленных в разных городах Эстонии. Какая из них нравится вам больше всего? Проголосовать за самую красивую елку вы сможете в нашем опросе, расположенном под фотографиями.
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