ФОТО | Голосуем! Главные елки Эстонии: выбираем самую красивую

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Fotod: Argo Ingver, Dmitri Fedotkin

Совсем скоро наступят любимые всеми Рождество и Новый год. Подготовка к праздникам идет полным ходом: на окнах домов уже вовсю сияют праздничные гирлянды, в кафе повсеместно предлагают пипаркооки и глинтвейн, в Таллинне, несмотря ни на что, работает рождественский рынок, а на главных площадях всех эстонских городов установлены елки — одна краше другой. Давайте вместе выберем самую красивую елочку этого года?