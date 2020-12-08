08.12.2020, 07:00

ФОТО | Голосуем! Главные елки Эстонии: выбираем самую красивую


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ФОТО | Голосуем! Главные елки Эстонии: выбираем самую красивую
Fotod: Argo Ingver, Dmitri Fedotkin

Совсем скоро наступят любимые всеми Рождество и Новый год. Подготовка к праздникам идет полным ходом: на окнах домов уже вовсю сияют праздничные гирлянды, в кафе повсеместно предлагают пипаркооки и глинтвейн, в Таллинне, несмотря ни на что, работает рождественский рынок, а на главных площадях всех эстонских городов установлены елки — одна краше другой. Давайте вместе выберем самую красивую елочку этого года?

Предлагаем вашему вниманию 19 рождественских елочек, установленных в разных городах Эстонии. Какая из них нравится вам больше всего? Проголосовать за самую красивую елку вы сможете в нашем опросе, расположенном под фотографиями.

1. Нарва


Narva ja Jõhvi jõulupuud Foto: Dmitri Fedotkin
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2. Йыхви

Narva ja Jõhvi jõulupuud Foto: Dmitri Fedotkin

3. Пайде

Paide ja Türi jõulupuud Foto: Kaspar Pokk

4. Тюри

Paide ja Türi jõulupuud Foto: Kaspar Pokk

5. Пярну

Pärnu jõulupuud 2020 Foto: Ago Tammik

6. Вильянди. Елка из уличных фонарей

Jõulukuusk - Viljandi Foto: Argo Ingver

7. Тырва

Jõulukuusk - Tõrva Foto: Argo Ingver


8. Выру


Jõulukuusk - Võru Foto: Argo Ingver

9. Ряпина

Jõulukuusk - Räpina Foto: Argo Ingver

10. Тарту

Jõulukuusk - Tartu Foto: Argo Ingver

11. Виймси

Viimsi jõulupuu Laidoneri pargis Foto: Tiit Blaat


12. Курессааре


Kuressaare jõulukuusk 2020 Foto: Irina Mägi

13. Хаапсалу

Haapsalu jõulupuu Foto: Silver Raidla

14. Пылтсамаа

Jõulukuusk - Põltsamaa Foto: Argo Ingver

15. Вильянди

Jõulukuusk - Viljandi Foto: Argo Ingver

16. Элва

Jõulukuusk - Elva Foto: Argo Ingver

17. Таллинн

Jõulupuu Tallinna Raekoja platsil Foto: Tiit Blaat

18. Отепя

Jõulukuusk - Otepää Foto: Argo Ingver

19. Раквере

Rakvere jõulupuu Foto: Helen Solovjev

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