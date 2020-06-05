ФОТО | Хотите попасть назад в 1970-ые? Исторический день: из Каунаса в Ниду впервые вышло легендарное судно Raketa

Первых пассажиров провожали запуском воздушных шаров. На пристани им махали собравшиеся участники церемонии.

Сообщалось, что билет в одну сторону на 1 пассажира стоит 49 евро, за места у окна придется заплатить по 59 евро. Однако в первый день пассажиры отправились в путь, заплатив за билеты всего по 29 евро.

"Мы можем смело заявить. Как только судно дойдет до пристани в Ниде, объявим до для Ивана Купалы акцию на билеты - 29 евро", – сказал Шилгалис.

На судне 58 мест. Raketa из Каунаса будет выходить по четвергам, пятницам и субботам в 9:00, а из Ниды по четвергам, пятницам и воскресным дням в 15:30. Дорога в Ниду займет 3,5 ч., назад немного дольше, поскольку ему придется идти против течения. Скорость Raketa - 60 км/ч.

"Мы шутим, говоря, что если хотите отправиться назад в 70-ые, покупайте билеты на Raketа. Мы единственный курорт, который не закрылся во время карантина. Мы всех ждем, конечно, надо соблюдать дистанцию. Пляжи чистые, вода теплая, у нас всегда солнечно", – сказал мэр Неринги Ясайтис.