ФОТО | "Хрючево за 30 евро": жителя Эстонии возмутил шведский стол в ресторане на борту парома Tallink

Паромы Tallink, курсирующие между Таллинном и Хельсинки, всегда могли предложить широкий выбор ресторанов на борту. Самой большой популярностью всегда пользовался шведский стол на завтраках и ужинах, где пассажиры могли найти большой ассортимент разных блюд.

После ухудшения ситуации из-за коронавируса и значительного уменьшения числа пассажиров, Tallink был вынужден закрыть большую часть мест общественного питания. Однако ужин и завтрак по-прежнему можно заказать. В предварительной продаже завтрак стоит 14 евро, а при покупке на борту парома обойдется в 16 евро. Ужин можно купить заранее за 27 евро или на месте уже за 30 евро.

Но один из пассажиров Tallink, заказавший ужин во время рейса из Таллинна в Хельсинки, удивился, насколько изменился шведский стол, испортилось качество продуктов и уменьшился выбор блюд.