ФОТО | "Хрючево за 30 евро": жителя Эстонии возмутил шведский стол в ресторане на борту парома Tallink

“С приходом коронакризиса, Tallink не только поднял цены на еду, которую продают на пароме, но и резко снизил ее качество. Собственно, это почти все, что было доступно на шведском столе во время ужина. Особенно впечатлил салат с моцареллой и “свежими” помидорами. Полагаю, приготовили его позавчера. Ну хоть дыня была свежей. Это какое-то хрючево по цене в 30 евро”, — написал пассажир парома Tallink.
По словам главного специалиста отдела коммуникаций Tallink Кайи-Инес Нельсон, компания делает все возможное, чтобы, несмотря на коронакризис, по-прежнему предлагать своим клиентам обильный шведский стол с разнообразием свежих и качественно приготовленных блюд. “Все продукты полностью соответствуют требованиям Департамента здоровья. Кроме того, на паромах действуют очень строгие правила внутреннего контроля качества. Все блюда готовятся на корабельной кухне непосредственно перед подачей на стол”, — заявила она.
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