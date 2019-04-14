14.04.2019, 13:15

ФОТО и ВИДЕО: Аэропорт Таллинна изменится до неузнаваемости: что ждет местных жителей и туристов?

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Тоомас Рандло
Тоомас Рандло
EST 4
ФОТО и ВИДЕО: Аэропорт Таллинна изменится до неузнаваемости: что ждет местных жителей и туристов?
Foto: Meelis Press

Как планируется, в скором будущем столичный аэропорт обновит терминал, построит офисно-гостиничный комплекс и, возможно, откроет прямое сообщение с Дубаем и столицей Катара, пишет Ärileht.

Ближайшее и далекое будущее

Аэропорт Таллинна представил долгосрочный проект развития до 2035 года, прогнозируя увеличение числа пассажиров до 6 миллионов в год, что в два раза больше нынешних показателей. В связи с этим главная воздушная гавань Эстонии планирует три этапа развития инфраструктуры, расширения площади и строительства новых терминалов. Кроме того, предполагается возведение отдельного офисно-гостиничного комплекса площадью около 150 000 квадратных метров, предусмотренного прежде всего для обеспечения комфорта пассажиров — это будет целый ряд деловых, сервисных и гостиничных зданий.

Говоря о ближайшем будущем, председатель правления Таллиннского аэропорта Пирет Мюрк-Дубоут отмечает, что известная авиакомпания Qatar Airways уже сообщала о своих планах открыть прямую линию Таллинн-Доха. Помимо этого, ходят слухи, что Flydubai также планирует летать по маршруту Таллинн-Дубай. “Сейчас сложно сказать, будут ли эти новые рейсы или нет. Если да, то, скорее всего, обе авиакомпании захотят летать к нам 4-5 раз в неделю. Если посмотреть на количество пассажиров, которые летают по этим направлениям из Эстонии, то, боюсь, могут возникнуть проблемы с прибыльностью этих линий. Может так случится, что появится только один маршрут, а другой все-таки не откроют”, — объясняет она.

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В далекой перспективе (точно не в ближайшем будущем, а в следующем десятилетии) можно ожидать открытия прямой линии Таллинн — Нью-Йорк. “Я уже говорила, что такой маршрут возможен. И точно когда-то появится. Мы должны дождаться технологической революции, и тогда будут и такие рейсы!”

Три этапа

Концепция развития аэропорта Таллинна предусматривает три этапа, последний из которых должен быть закончен к 2035 году.

“Уже в этом году мы начнем проектирование и расширение самых критических узловых пунктов, включая зону погранконтроля, обработку багажа и расширение зон ожидания. Мы также расширим зону досмотра пассажиров и ручной клади, а также запустим автоматический контроль прохождения границы совместно с Департаментом полиции и погранохраны”, — рассказал член правления аэропорта Эйнари Бамбус.

Но, согласно первому этапу расширения территории аэропорта, основные работы начнутся в следующем году . “Мы начнем строительство северного крыла, где можно будет открыть новые выходы на посадку. Сейчас это наше самое уязвимое место — нехватка “гейтов“”, — добавляет председатель правления Таллиннского аэропорта Пирет Мюрк-Дубоут. Она объясняет, что в периферийных европейских аэропортах, каким является и воздушная гавань Таллинна, в часы пик движение очень загружено. “В центральной Европе благодаря близости всех стран удается построить удобный график рейсов. У нас же особенное напряжение чувствуется в утренние часы, когда проходит очень много вылетов. Наряду с прочими удобствами и услугами, мы должны обеспечивать хорошую пропускную способность, чтобы не допускать задержки рейсов. А так как мы наблюдаем постоянный рост числа пассажиров, расширение неизбежно”.

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Нынешний терминал главного аэропорта Эстонии рассчитан на 2,6 миллиона пассажиров в год. Но по прогнозам, уже в этом году через воздушную гавань Эстонии пройдет более трех миллионов человек. По словам Пирет Мюрк-Дубоут, аэропорт делает все возможное, чтобы справиться с таким потоком пассажиров и максимально эффективно решить поставленные задачи. Есть, правда, предположение, что во время строительных работ рост пассажиропотока может приостановиться, но, как уверяет глава аэропорта, они постараются этого избежать.

“В какой-то период, естественное, возникнут сложности и неудобства для пассажиров. Будем подвозить людей к самолетам на автобусах, так как многие выходы на посадку будут закрыты”, — делится планами Пирет Мюрк-Дубоут. “Сейчас мы закупаем автобусы, технику для перевозки пассажиров, чтобы быть полностью готовыми к строительному периоду. Все эти моменты заранее согласовываются с операторами и фирмами”. Она также отмечает, что в 2017 году на территории аэропорта одновременно шло строительство 18 объектов, но, несмотря на это, объем пассажиропотока вырос на 19%, а из 25000 рейсов только десять были перенаправлены в Тарту.

Терминал в форме подковы


Согласно дальнейшим планам расширения аэропорта, текущий Т-образный терминал по форме будет напоминать подкову. В северной части будут достроены новые помещения терминала, а на территории между аэропортом и гостиницей “Ülemiste” появится целый городок, где будут открыты конференц-залы, офисные помещения и новая гостиница.

К будущим планам относятся и выходы к возможному туннелю Таллинн-Хельсинки и железной дороге Rail Baltica. Пирет Мюрк-Дубоут считает, что за счет строительства морского туннеля можно было бы наладить продуктивное сотрудничество с аэропортом Хельсинки — например, разделить определенное количество рейсов между двумя городами или сделать Таллинн основным пунктом для транспортных самолетов. “Я не исключаю в будущем ни одной возможности. Все зависит от того, какое будет сообщение с Хельсинки”, — заявила она. Что касается Rail Baltica, то, по мнению Пирет Мюрк-Дубоут, в случае открытия железнодорожного сообщения количество рейсов в Польшу может значительно уменьшиться.

Foto: Meelis Press

Учитывая все это, руководство Таллиннского аэропорта предусматривает вариант, когда территория вблизи воздушной гавани станет важным транспортным узлом, соединяющим шоссе, железную дорогу, морской туннель и воздушное сообщение. Кроме того, обсуждается возможность продления трамвайной линии от аэропорта до порта, а также до волости Раэ.

“Почему мы пришли к такой концепции? Дело в том, что весь этот район активно развивается. Новая кольцевая дорога, Технополис, Юлиместе, Rail Baltic, туннель Таллинн-Хельсинки. Мы пришли к выводу, что надо обозначить наши планы на будущее, в каком направлении нам развиваться. Если в будущем здесь запланируют проложить новую магистраль или дорожную развязку, у нас просто не будет места для расширения. Надо продумать все реальные перспективы на 20-25 лет вперед”, — отмечает Пирет Мюрк-Дубоут.

Сама Пирет Мюрк-Дубоут, возглавлявшая правление аэропорта Таллинна с 2016 года, разрабатывать дальнейшие проекты не будет, так как в минувшую пятницу она покинула этот пост и перешла на новую должность в руководство компании “Tallink”.

председатель правления Таллиннского аэропорта Пирет Мюрк-Дубоут Foto: Rauno Volmar

Новый терминал — быть или не быть?


При рассмотрении будущего развития зоны аэропорта обсуждалось семь возможных сценариев. Один из вариантов: полностью убрать существующий терминал и построить абсолютно новый аэропорт южнее нынешнего. Однако это нарушило бы взаимодействие между аэропортом и Rail Baltica, а также повлекло бы за собой очень высокие расходы. Поэтому план нового терминала был отклонен.

Общая стоимость затрат на расширение аэропорта пока неизвестна, но уже по предварительным оценкам, она превысит несколько сотен миллионов евро. “Да, суммы очень большие. Когда будет готов детальный план и станут понятны точные объемы строительства, только тогда можно будет дать примерную оценочную стоимость. Все зависит от строительного рынка. Думаю, что речь идет о нескольких сотнях миллионов евро, но точный финансовый план и бизнес-модели станут ясны ближе к осени”, — сказала Пирет Мюрк-Дубоут.

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