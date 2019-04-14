ФОТО и ВИДЕО: Аэропорт Таллинна изменится до неузнаваемости: что ждет местных жителей и туристов?

В далекой перспективе (точно не в ближайшем будущем, а в следующем десятилетии) можно ожидать открытия прямой линии Таллинн — Нью-Йорк. “Я уже говорила, что такой маршрут возможен. И точно когда-то появится. Мы должны дождаться технологической революции, и тогда будут и такие рейсы!”

Три этапа

Концепция развития аэропорта Таллинна предусматривает три этапа, последний из которых должен быть закончен к 2035 году.

“Уже в этом году мы начнем проектирование и расширение самых критических узловых пунктов, включая зону погранконтроля, обработку багажа и расширение зон ожидания. Мы также расширим зону досмотра пассажиров и ручной клади, а также запустим автоматический контроль прохождения границы совместно с Департаментом полиции и погранохраны”, — рассказал член правления аэропорта Эйнари Бамбус.

Но, согласно первому этапу расширения территории аэропорта, основные работы начнутся в следующем году . “Мы начнем строительство северного крыла, где можно будет открыть новые выходы на посадку. Сейчас это наше самое уязвимое место — нехватка “гейтов“”, — добавляет председатель правления Таллиннского аэропорта Пирет Мюрк-Дубоут. Она объясняет, что в периферийных европейских аэропортах, каким является и воздушная гавань Таллинна, в часы пик движение очень загружено. “В центральной Европе благодаря близости всех стран удается построить удобный график рейсов. У нас же особенное напряжение чувствуется в утренние часы, когда проходит очень много вылетов. Наряду с прочими удобствами и услугами, мы должны обеспечивать хорошую пропускную способность, чтобы не допускать задержки рейсов. А так как мы наблюдаем постоянный рост числа пассажиров, расширение неизбежно”.

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Нынешний терминал главного аэропорта Эстонии рассчитан на 2,6 миллиона пассажиров в год. Но по прогнозам, уже в этом году через воздушную гавань Эстонии пройдет более трех миллионов человек. По словам Пирет Мюрк-Дубоут, аэропорт делает все возможное, чтобы справиться с таким потоком пассажиров и максимально эффективно решить поставленные задачи. Есть, правда, предположение, что во время строительных работ рост пассажиропотока может приостановиться, но, как уверяет глава аэропорта, они постараются этого избежать.

“В какой-то период, естественное, возникнут сложности и неудобства для пассажиров. Будем подвозить людей к самолетам на автобусах, так как многие выходы на посадку будут закрыты”, — делится планами Пирет Мюрк-Дубоут. “Сейчас мы закупаем автобусы, технику для перевозки пассажиров, чтобы быть полностью готовыми к строительному периоду. Все эти моменты заранее согласовываются с операторами и фирмами”. Она также отмечает, что в 2017 году на территории аэропорта одновременно шло строительство 18 объектов, но, несмотря на это, объем пассажиропотока вырос на 19%, а из 25000 рейсов только десять были перенаправлены в Тарту.