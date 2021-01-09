ФОТО и ВИДЕО | Аномальные снегопады в Испании. За помощью обратились даже к военным

В столице мало техники, способной бороться со снегопадами. Хотя, как отметил в своем телеобращении мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Альмейда, кое-какую дополнительную технику раздобыть все же удалось, как и песок и соль для борьбы со льдом. Но их хватило лишь для центра города. Мэр попросил население не покидать в выходные свои жилища.

Коллапс в древнем Толедо



Но в самой тяжелой ситуации оказалась древняя столицы страны — Толедо. По ее древним узким улочкам вообще нельзя передвигаться. Город полностью закрыт для транспорта. С завалами борются военные спасатели.

Не многим лучше и ситуация в провинции Альбасете — к юго-востоку от Мадрида. Здесь на шоссе застряли сотни грузовиков, как и в провинциях Валенсия, Аликанте и Кастельон. Спасатели и волонтеры Красного Креста доставляют им с помощью военной техники горячее питание. Эта же техника заменяет кареты скорой помощи для доставки больных и пострадавших в медицинские учреждения.